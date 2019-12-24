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«Тинькофф Мобайл» подключил голосового помощника «Олега» — он может принимать звонки и шутить с собеседниками

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

В «Тинькофф Мобайле» рассказали о подключении голосового помощника «Олега» к услугам сотовой связи. Он сможет принимать звонки, разговаривать и шутить с собеседниками, записывать и расшифровывать сообщения. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Тинькофф».

«Тинькофф Мобайл» подключил голосового помощника «Олега» — он может принимать звонки и шутить с собеседниками

В стартовой версии «Олег» сможет отвечать на звонки абонентам «Тинькофф Мобайла», если они заняты, не слышат звонок или находятся вне сети. Также «Олег» ответит, если абонент не хочет говорить и сбрасывает вызов.

«Абонент не может ответить. Я — ассистент "Олег", что мне передать? Я запишу», — такой ответ услышит человек, который звонит.

Сообщение будет записано, переведено в текст с помощью технологии распознавания и синтеза речи Tinkoff VoiceKit и отправлено абоненту по смс.

Также посмотреть расшифрованный текст пользователи смогут в приложении «Тинькофф Мобайл» во вкладке «События».

Юзеры сами смогут настраивать, когда звонящим будет отвечать «Олег» — когда телефон не в сети; абонент разговаривает; сбрасывает звонок; не отвечает в течение определенного времени — от 10 до 30 секунд.

Пользователь сможет выбрать, как «Олег» будет называть его — например, «Александр», «Саша» или «господин».

«Олег» также сможет шутить со звонящими и рассказывать им анекдоты, сообщать в текстовых расшифровках, что сообщение может быть от спамера.

Фото: Trismegist san / Shutterstock.com

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