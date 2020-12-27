«Тинькофф Мобайл» научил помощника Олега менять голос и пол

«Тинькофф Мобайл» запустил версию 2.0 голосового ассистента Олега, в которой абоненты могут создавать собственного телефонного секретаря с индивидуальными навыками и параметрами, говорится в релизе, поступившем в редакцию Rusbase.

Голосовой помощник «Тинькофф Мобайла» в новой версии позволяет задать индивидуальное имя, выбрать голос и пол, настроить общение ассистента под разные контакты из телефонной книги и незнакомые номера, прописать собственные фразы приветствий.

Так, абонент «Тинькофф Мобайла» может выбрать, как Олег будет его представлять на звонках. Можно задать имя, характеристику, прозвище, должность. Под разные контакты можно установить и как секретарь будет представлять пользователя: например, контактам не из телефонной книги Олег скажет, что передаст информацию «абоненту», а знакомым — «Косте», «Костылю» или «Супер Боссу».

Разные приветствия можно установить отдельно для номеров из телефонной книги, и отдельно для незнакомых контактов.

В ближайшее время личный секретарь научится блокировать спам-звонки или автоматически принимать их вместо абонента. Также Олег в «Тинькофф Мобайле» интегрирован с сервисом определения номеров «КтоЗвонит»: секретарь пришлет в смс-сообщении информацию о звонках с неизвестных номеров и предупредит, если абоненту звонили спамеры или мошенники.

Обновленная версия голосового помощника Олега уже доступна абонентам «Тинькофф Мобайла» в новых версиях мобильного приложения на iOS и Android. В течение 7 дней опробовать новые возможности Олега можно бесплатно, затем — по стоимости от 59 рублей в месяц.

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