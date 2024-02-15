«Тинькофф Банк» отказался от герба дворянского рода Тиньковых в логотипе. На новой айдентике банка, которая уже представлена на официальном сайте, герб сменили на щит, при этом цветовая гамма бренда осталась прежней.

«Тинькофф» сменил герб на щит — у банка новый логотип