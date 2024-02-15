«Тинькофф» сменил герб на щит — у банка новый логотип

«Тинькофф Банк» отказался от герба дворянского рода Тиньковых в логотипе. На новой айдентике банка, которая уже представлена на официальном сайте, герб сменили на щит, при этом цветовая гамма бренда осталась прежней.
«Тинькофф Банк» сменил логотип. Новая айдентика уже представлена на официальном сайте организации.
На новом логотипе изображен желтый щит с буквой «Т».
На прежнем логотипе был изображен герб дворянского рода Тиньковых с геральдическим щитом.
«Тинькофф Банк» начал рассматривать смену логотипа в 2022 году после продажи Олегом Тиньковым своей доли в банке компании «Интеррос».
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
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