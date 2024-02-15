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«Тинькофф» сменил герб на щит — у банка новый логотип

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Тинькофф Банк» отказался от герба дворянского рода Тиньковых в логотипе. На новой айдентике банка, которая уже представлена на официальном сайте, герб сменили на щит, при этом цветовая гамма бренда осталась прежней.

«Тинькофф» сменил герб на щит — у банка новый логотип

«Тинькофф Банк» сменил логотип. Новая айдентика уже представлена на официальном сайте организации.

На новом логотипе изображен желтый щит с буквой «Т».

На прежнем логотипе был изображен герб дворянского рода Тиньковых с геральдическим щитом.

«Тинькофф Банк» начал рассматривать смену логотипа в 2022 году после продажи Олегом Тиньковым своей доли в банке компании «Интеррос».

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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