«Тинькофф» запустил бесплатный определитель телефонных номеров для клиентов своей экосистемы. Сервис «КтоЗвонит» помогает защитить пользователей от мошенников и спам-звонков. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Сервис доступен абонентам любых мобильных операторов.

«КтоЗвонит» показывает пользователю, кому может принадлежать телефонный номер. Эту информацию можно увидеть на экране смартфона в момент звонка, в истории вызовов или при самостоятельном наборе. Все номера разделяются на три категории:

мошенники,

спам/реклама,

потенциально полезные звонки.

Отмечается, что сервис работает на агрегированной базе телефонных номеров различных организаций, а также с помощью собственных антифрод-технологий компании. В частности, «КтоЗвонит» использует технологии мобильного оператора «Тинькофф Мобайл» и противомошеннической системы Tinkoff Call Defender.

В момент звонка «КтоЗвонит» автоматически проверяет телефонный номер, сверяя его с различными телефонными базами. Если сервис определяет потенциально мошеннический звонок, он предупредит абонента. Также информация будет автоматически передана в систему мониторинга и службу безопасности «Тинькофф». По заявлению компании, это поможет предотвратить обман клиента со стороны злоумышленников.

Если звонок не является спамом или попыткой мошенничества, сервис покажет сферу или название компании, которая осуществляет звонок (например, курьерская доставка). Также сервис «КтоЗвонит» покажет информацию по номеру, если пользователь сам звонит на незнакомый номер.

Поясняется, что базы телефонных номеров, используемые в работе сервиса, обновляются при помощи моделей машинного обучения. Технологии были разработаны в «Тинькофф Мобайл».

Абоненты также могут самостоятельно передавать информацию о звонках мошенников или спамеров в «Тинькофф». Это можно сделать через чат в мобильных приложениях «Тинькофф» или «Тинькофф Мобайла».

Сейчас определитель номера работает на iOS. Подключить его можно в приложении «Тинькофф». В компании отметили, что в ближайшее время сервис появится и на Android. В начале 2021 года он станет также доступен отдельно абонентам «Тинькофф Мобайла».

Чтобы подключить «КтоЗвонит», нужно:

Зайти в раздел «Еще» мобильного приложения «Тинькофф», выбрать вкладку «Настройки», раздел «Приложение»; Выбрать опцию «Включить» для услуги «Определитель номера»; В настройках телефона разрешить приложению «Тинькофф» идентифицировать входящие вызовы, вернуться обратно в приложение и закончить настройки.

О запуске системы Tinkoff Call Defender компания объявила в декабре этого года. Это платформа по предотвращению мошенничества с использованием телефонных звонков в рамках развития собственной системы безопасности клиентов «Тинькофф Защита».

Система разработана в партнерстве с крупными мобильными операторами, включая Tele2, «Мегафон», МТС, «Тинькофф Мобайл». По собственным данным «Тинькофф», в 8 из 10 случаев она позволяет банку определять характер различных видов и сценариев мошеннических звонков, включая подмену номера.

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