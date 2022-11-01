«Тинькофф» объявил о запуске открытой экосистемы для Pay-сервисов

«Тинькофф» запускает экосистему для сторонних Pay-сервисов, в нее уже добавили Yandex Pay, сообщили в компаниях.

Сейчас Yandex Pay можно использовать более, чем в пяти тысячах онлайн-площадок, принимающих оплату через «Тинькофф Кассу». Подключение расширяет возможности покупателей для моментальной оплаты товаров и услуг.

По словам вице-президента «Тинькофф» и руководителя «Тинькофф Кассы» Сергея Хромова, в последнее время на рынок выходит немало новых платежных решений, большая часть из которых работает в рамках своих закрытых экосистем.

Хромов подчеркнул, что в «Тинькофф» хотят предложить пользователям как можно больше способов оплаты, поэтому в будущем возможна интеграция и с другими платежными сервисами.

Yandex Pay работает на всех сайтах, которые используют «Тинькофф Кассу». В сервис можно добавлять любые карты российских банков, при покупках будет начисляться такой же кэшбэк.

Магазинам при этом не придется отдельно настраивать подключение Yandex Pay, достаточно указать новый способ оплаты в личном кабинете, после чего он будет добавлен автоматически.

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