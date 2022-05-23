«Тинькофф» запустил альтернативу зарубежным pay-сервисам

Пользователям сейчас доступны платежи на сайтах и в мобильных приложениях более чем 30 тыс. онлайн-магазинов — партнеров «Тинькофф Кассы», позднее расплатиться с помощью сервиса можно будет в офлайн-магазинах.

Для покупки со смартфона нужно нажать на кнопку Tinkoff Pay на странице оплаты. После подтверждения операции, деньги спишутся со счета «Тинькофф», а если счетов несколько — можно выбрать нужный.

Сервис также позволяет оплатить товар с компьютера. Для этого необходимо отсканировать QR-код и перейти в приложение «Тинькофф» для подтверждения платежа.

В дальнешейм Tinkoff Pay будет включать кэшбек от банка и партнеров, управление подписками, рассрочки и долевые платежи, интеграцию с супераппом, картами других банков и другое. Другие технологии сервиса будут запускаться поэтапно в течение 2022-2023 годов.

Фото на обложке: «Тинькофф»