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«Тинькофф» запустил альтернативу зарубежным pay-сервисам

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Тинькофф» запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay. Пользователи с его помощью смогут оплачивать товары и услуги без ввода реквизитов карты. Об этом RB.RU рассказали в персс-службе компании.

«Тинькофф» запустил альтернативу зарубежным pay-сервисам

Пользователям сейчас доступны платежи на сайтах и в мобильных приложениях более чем 30 тыс. онлайн-магазинов — партнеров  «Тинькофф Кассы», позднее расплатиться с помощью сервиса можно будет в офлайн-магазинах. 

Для покупки со смартфона нужно нажать на кнопку Tinkoff Pay на странице оплаты. После подтверждения операции, деньги спишутся со счета «Тинькофф», а если счетов несколько — можно выбрать нужный.

Сервис также позволяет оплатить товар с компьютера. Для этого необходимо отсканировать QR-код и перейти в приложение «Тинькофф» для подтверждения платежа.

В дальнешейм Tinkoff Pay будет включать кэшбек от банка и партнеров, управление подписками, рассрочки и долевые платежи, интеграцию с супераппом, картами других банков и другое. Другие технологии сервиса будут запускаться поэтапно в течение 2022-2023 годов. 

Фото на обложке: «Тинькофф» 

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