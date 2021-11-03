«Тинькофф» с помощью определителя номера «Яндекса» будет уведомлять клиентов о звонках мошенников

«Тинькофф» интегрировал платформу Tinkoff Call Defender, распознающую подмену официальных банковских номеров, в определитель номера (АОН) «Яндекса», сообщила пресс-служба банка. Решение позволит абонентам любых сотовых операторов получать уведомления о звонках якобы из службы безопасности «Тинькофф» с подменных номеров.

Интеграция двух сервисов автоматически выявляет подозрительные звонки в режиме реального времени и предупреждает об этом пользователей. Предполагается, что бесплатный АОН «Яндекса», дополненные технологиями «Тинькофф», поможет региональным операторам, у большинства из которых нет аналогичных сервисов и других механизмов распознавания мошенничества, защитить абонентов от мошенников.

Кроме того, сервис выступит дополнительной защитой для абонентов «большой четверки». Функция на данный момент доступна только на устройствах Android.

Когда поступает звонок, АОН проверяет, принадлежит ли этот номер «Тинькофф». Если да, то в «Тинькофф» отправляется уведомление об этом.

Затем платформа Tinkoff Call Defender проверяет, действительно ли вызов был инициирован банком. Если подтверждение о подлинности звонка не приходит, платформа фиксирует подмену номера и сообщает об этом АОН. После этого определитель уведомляет клиента о том, что вызов мошеннический и трубку лучше не брать.

Если абонент все же решит ответить на звонок, АОН уведомит «Тинькофф» об этом. Это позволит банку задействовать собственные антифрод-технологии на базе технологий искусственного интеллекта и вовремя принять меры по защите средств клиента. Например, «Тинькофф» может приостановить нетипичные операции по банковской карте после подозрительного звонка клиенту до выяснения обстоятельств.

По оценке руководителя безопасности экосистемы «Тинькофф» Алексея Бакланова, 6% от всех звонков, которые проходят через определитель номера «Яндекса» как банковские, совершаются с подменой номера. По его словам, сегодня на рынке есть подобные решения в рамках сотрудничества некоторых банков и отдельных сотовых операторов, но они «не покрывают 100% всех абонентов России».

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