Великобритания ввела санкции против покупателя доли «Тинькофф» Владимира Потанина

Великобритания ввела новые санкции против нескольких российских бизнесменов. Под ограничения, в частности, попал миллиардер Владимир Потанин, «Интеррос» которого является покупателем доли семьи Олега Тинькова в «Тинькофф».

Потанин, как считает Лондон, получает выгоду и оказывает поддержку российским властям, «владея или контролируя» «Росбанк», который является «стратегически важной» для России организацией.

В пресс-службе «Тинькофф» RB.RU сообщили, что «речь идет о персональных санкциях в отношении одного из акционеров "Тинькофф", это не имеет отношения к деятельности группы».

Под санкции также попали сын миллиардера Михаила Гуцериева Саид, губернатор Кузбасса и экс-партнер Геннадия Тимченко Сергей Цивилев и его жена Анна, совладелец Home Credit, председатель совета директоров и акционер «СПБ биржи» Иван Тырышкин.

«Интеррос» Владимира Потанина приобрел 35% TCS Group (банк «Тинькофф», «Тинькофф Страхование» и другие активы) у семейного траста Олега Тиньков в конце апреля.

Фото на обложке: с сайта «Интеррос»