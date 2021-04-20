Первый в России: «Тинькофф» представил собственный BNPL-сервис «Долями»

«Тинькофф» запустил BNPL-сервис (buy-now-pay-later) «Долями» — первый в России, как утверждает компания. Он будет сочетать преимущества интернет-эквайринга и программ рассрочки.

Покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат и заключения кредитного договора, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки на счёт, без комиссий и длительных ожиданий, гласит пресс-релиз, присланный в редакцию RB.RU.

Как считают в «Тинькофф», платежи «Долями» подойдут интернет-магазинам товаров повседневного спроса, которые обычно не продаются в кредит или рассрочку, например, одежда, обувь, косметика, аксессуары.

Сервис позволит разделить стоимость покупки на четыре равные части. Чтобы получить заказ, достаточно будет оплатить только 25% от его цены. Остальные три четверти будут списываться с карты покупателя каждые две недели до полной оплаты. Если средств на карте недостаточно, то покупатель получит напоминание о необходимости пополнения счёта.

Отслеживать график платежей и статус оплаты можно с помощью специально созданного приложения «Долями» для Android и iOS.

В «Тинькофф» заявляют, что оплата «Долями» будет взаимовыгодна и для продавцов, и для покупателей. «"Долями" – это win-win сервис. Покупатели могут получить то, что им нужно, максимально просто, быстро и без переплат. Для интернет-магазинов это прекрасная возможность повысить продажи, увеличить средний чек, привлечь новых пользователей без лишних затрат», — отметил Станислав Близнюк, председатель правления «Тинькофф».

Платежи «Долями» уже доступны в магазинах «Диномама.ру» и Puma, а также скоро появятся в Tom Tailor, «Рив Гош», Respect, Authentica love, Streetball, Sneakerhead и других интернет-магазинах.

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Фото: пресс-служба «Тинькофф».