Брокер «Тинькофф Инвестиции» приостановил торги на 24-25 июня

Пользователи приложения «Тинькофф Инвестиции» сообщают о недоступности в блоке торгов кнопок для совершения сделок и о невозможности, как следствие, проводить какие-либо операции с ценными бумагами. Как убедились журналисты российских СМИ (ТАСС, РБК и пр.), в ПО брокера висит уведомление «Торги недоступны».
Представители «Тинькофф Инвестиции» подтвердили, что «в эти выходные внебиржевые торги не проводятся» и объяснили это достижением лимита открытых позиций по ценным бумагам, торгуемым в выходные дни:
«В связи с достижением контрагентом лимита открытых позиций по торгуемым в выходные дни бумагам внебиржевые торги на эти выходные приостановлены», — цитируют брокера в «РБК Инвестициях».
Утром 24 июня на Московской фондовой бирже наблюдалось резкое падение стоимости акций наиболее популярных у частных инвесторов крупных российских компаний.
При этом представители брокера отмечают, что «все клиентские заявки, полученные брокером в выходные, исполняются на внебиржевом рынке», то есть транслируемые в субботу и воскресенье цены на акции — «внебиржевые», и лишь в понедельник они будут синхронизированы с актуальными котировками.
Фото на обложке: Tinkoff
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