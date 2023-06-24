Брокер «Тинькофф Инвестиции» приостановил торги на 24-25 июня

Пользователи приложения «Тинькофф Инвестиции» сообщают о недоступности в блоке торгов кнопок для совершения сделок и о невозможности, как следствие, проводить какие-либо операции с ценными бумагами. Как убедились журналисты российских СМИ (ТАСС, РБК и пр.), в ПО брокера висит уведомление «Торги недоступны».

Представители «Тинькофф Инвестиции» подтвердили, что «в эти выходные внебиржевые торги не проводятся» и объяснили это достижением лимита открытых позиций по ценным бумагам, торгуемым в выходные дни:

«В связи с достижением контрагентом лимита открытых позиций по торгуемым в выходные дни бумагам внебиржевые торги на эти выходные приостановлены», — цитируют брокера в «РБК Инвестициях».

Утром 24 июня на Московской фондовой бирже наблюдалось резкое падение стоимости акций наиболее популярных у частных инвесторов крупных российских компаний.

При этом представители брокера отмечают, что «все клиентские заявки, полученные брокером в выходные, исполняются на внебиржевом рынке», то есть транслируемые в субботу и воскресенье цены на акции — «внебиржевые», и лишь в понедельник они будут синхронизированы с актуальными котировками.

Фото на обложке: Tinkoff