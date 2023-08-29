Глава Tinkoff Private Илья Опренко покинул «Тинькофф банк». Он руководил этим подразделением с момента его создания в 2021 году. Сообщается, что Опренко займется развитием собственного проекта вне «Тинькофф банка».

Из «Тинькофф банка» ушел глава подразделения по работе с ВИП-клиентами Илья Опренко. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Илья Опренко руководил Tinkoff Private с момента создания подразделения в 2021 году. За время его руководства число клиентов сервиса выросло кратно, позволив Tinkoff Private войти в пятерку самых популярных private banking сервисов на рынке.

После ухода из «Тинькофф банка» Опренко будет заниматься развитием собственного проекта вне банка.

До начала руководства созданным Tinkoff Private Илья Опренко возглавлял подразделение в Sberbank Private Banking и работал в швейцарском банке UBS.

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