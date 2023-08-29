Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Глава Tinkoff Private Илья Опренко покинул «Тинькофф банк»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Глава Tinkoff Private Илья Опренко покинул «Тинькофф банк». Он руководил этим подразделением с момента его создания в 2021 году. Сообщается, что Опренко займется развитием собственного проекта вне «Тинькофф банка».

Глава Tinkoff Private Илья Опренко покинул «Тинькофф банк»

Из «Тинькофф банка» ушел глава подразделения по работе с ВИП-клиентами Илья Опренко. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. 

Илья Опренко руководил Tinkoff Private с момента создания подразделения в 2021 году. За время его руководства число клиентов сервиса выросло кратно, позволив Tinkoff Private войти в пятерку самых популярных private banking сервисов на рынке.

После ухода из «Тинькофф банка» Опренко будет заниматься развитием собственного проекта вне банка.

До начала руководства созданным Tinkoff Private Илья Опренко возглавлял подразделение в Sberbank Private Banking и работал в швейцарском банке UBS.

Фото на обложке: olympuscat / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  2. 2 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ
  3. 3 «Тинькофф» организовал собственную стипендиальную программу для студентов
  4. 4 Рекрутинг: методы и способы привлечения кандидатов
  5. 5 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
ЛАНИТ
Эксперты рассказывают, какие возможности открывает российское корпоративное ПО
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

30 августа 2023

IPI Award

31 августа 2023

Stamina VC

31 августа 2023

Стипендиальный конкурс от «Россельхозбанка»

Все ВОЗМОЖНОСТИ