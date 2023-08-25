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«Тинькофф» представил сервис с реальными отзывами клиентов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Тинькофф» представил новый сервис, который поможет бизнесу получить актуальную обратную связь от клиентов. Платформа «Тинькофф Отзывы» — это первый в стране ресурс, где комментарии пользователей проходят верификацию и сохраняются лишь реальные отзывы. Об этом рассказали в пресс-службе «Тинькофф».

«Тинькофф» представил сервис с реальными отзывами клиентов

Как говорят в компании, платформа поможет избежать накрученных ботами комментариев и получить наиболее объективную оценку клиентов. На основе полученных отзывов сервис рассчитывает рейтинг компаний по пятибалльной шкале.

Чтобы поставить оценку, нужно в приложении «Тинькофф» перейти в раздел «Отзывы» и выбрать соответствующий продукт или услугу. Если кликнуть на компанию в разделе оставленных отзывов, можно ознакомиться с оценками других клиентов. 

В разделе также доступны ответы представителей компаний. Юридические лица могут воспользоваться новой опцией в приложении «Тинькофф Бизнес». Компания планирует запустить и веб-версию сервиса.

Сейчас можно поставить оценки на продукты более чем 27 тыс. брендов и свыше 600 тыс. заведений. В их числе — ритейлеры («Пятерочка», «Магнит» и «Вкусвилл», «Петекрёсток»), рестораны быстрого питания («Бургер Кинг» и «Вкусно — и точка»), маркетплейсы (Wildberries и Ozon), сервисы доставки, такси и каршеринг («Яндекс.Такси», «Яндекс Еда», Whoosh) и другие.

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Фото на обложке: May_Chanikran / Shutterstock

 

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