«Должна же оставаться какая-то преемственность»: эксперты оценили рекламу «Т-Банка» со слоганом пива «Тинькофф»

Переназванный спустя два года после продажи «Т-Банк» решил дистанцироваться от бывшего владельца, иноагента Олега Тинькова, но продолжил использоваться слоган, под которым тот продвигал свое пиво в 00-х. Эксперты считают, что ассоциирующийся с «Тинькофф» слоган подчеркнет преемственность и поможет клиентам привыкнуть к новому образу.

«Т-Банк», решивший сменить название «Тинькофф», чтобы уйти от фамильности, связывающей с прошлым владельцем — иноагентом Олегом Тиньковым — запустил рекламную кампанию в сети под слоганом из рекламы пива: «Он такой один». На появившуюся в сети контекстную рекламу обратил внимание RB.RU.

Фото в тексте: Скрин-шот рекламного объявления

Впервые этот слоган прозвучал в 2003 году в серии телевизионных рекламных роликов, продвигающих пиво «Тинькофф», за три года до появления одноименного банка. Реклама поразила зрителей смелостью. Например, в одном из роликов молодой человек, употреблявший пиво «Тинькофф», отдыхал на яхте сразу с двумя обнаженными женщинами. Закадровый голос объявлял, что герой ролика уникален в своих желаниях, потому что пьет сооветствующий пивной напиток. Реклама заканчивалась фразой: «"Тинькофф". Он такой один». На тот момент подобный контент не был запрещен для трансляции по ТВ, слоган быстро стал крылатым. Но уже в 2009 году пиво выпускать перестали, а слоган стали забывать.

Фото в тексте: Скрин-шот видео рекламного ролика

Как сообщал Telegram-канал «Эмоциональный дизайн», в 2021 году, когда банк был признан системообразующим, слоган вернулся в приложение «Тинькофф» для физлиц на экран загрузки. Также фраза появилась и в реламе банка, которым на тот момент владел его основатель. После смены собственника и редизайна привлекательную фразу решили сохранить, правда

В «Т-Банк» RB.RU не стали комментировать решение сохранить слоган.

Опрошенные эксперты поддержали решение «Тинькофф» использовать слоган, с помощью которого раньше продвигалось пиво, для того, чтобы клиенты успели привыкнуть к переменам.

«""Т-Банк". Он такой один" — тут все логично, на мой взгляд. В таком контексте слоган ассоциируется с банком, а не с его основателем. Ну и должна же оставаться какая-то преемственность: название новое, пусть хоть слоган останется прежним», — считает творческий директор «Бюро названий» и ведущий одноименного Telegram-канала Вадим Дунаев.

По словам Дунаева, для этой цели — подчеркнуть преемственность — банк этот слоган и использует: показать, что, несмотря на смену названия, это тот самый банк, «единственный и неповторимый».

Cтарший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова считает, что хотя бы на первое время в банке решили оставить привычный слоган, чтобы усилить связь с новым названием.

«Возможно, через какое-то время "Т-Банк" сменит и привычный слоган, но это не произойдет слишком быстро, потому что населению надо привыкнуть и закрепить ассоциацию», — считает Гусятникова.

При этом учитывая статус Тинькова (иноагент), нет никакого смысла продолжать ассоциировать структуру с ним, считает юрист.

«Взяли лучшее из предыдущих рекламных кампаний, сэкономили, конечно, чтобы не придумывать новое. Но взяли то, что заведомо уже работает», — пояснила RB.RU завкафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления (МНИИПУ) Раиса Донская.

Эксперт считает, что хоть слоган и показал свою эффективность, но уже устареть.

«Слоган "Он такой один" остался из 00-х, когда каждый бренд старался подобрать что-то типа "Первый среди первых". Нам кажется, что этот слоган также потерял актуальность, по сути он не несет никакой смысловой нагрузки, все равно что "Волга впадает в Каспийское море". Понятно, что "Т-Банк" один. Как и "Сбер", "Альфа"», — отметила завкафедрой.

Донская предположила, что «Т-банку» дучше продолжить начатое и сменить старый слоган.

«Можно также попробовать предугадать шаги "Т-Банка": слоган "Твердый банк" или еще сильнее "Т — это твердо". Секрет слогана в том, что в военно-морском и международном сводах сигналов флаг "Т — твердо" означает: "Не пересекайте моего курса (не проходите у меня под носом)», — уточнила Донская. По словам эксперта, именно в таком ключе когда-то и мыслил создатель бренда «Тинькофф», ведь флаг сигнала Военно-морского флота России с буквой «Т» выполнен в черно-желтых цветах, как и логотип банка.

Фото на обложке: Telegram-канал Т-Банка