«Тинькофф банк» будет продавать рекламу в формате b2b2c

«Тинькофф» станет самостоятельным игроком на рынке рекламы и будет продавать ее в формате b2b2c. Проект на базе «Тинькофф Выгоды» создали для брендов и крупных рекламодателей. Полноценный рекламный кабинет будет реализован в 2024 году.

«Тинькофф» объявил о выходе на рекламный рынок в качестве его самостоятельного участника. Об этом сообщил коммерческий директор «Тинькофф Выгоды» Мансур Ямлиханов.

Организация начнет продавать рекламу в b2b2c формате. Проект нацелен на бренды и крупных рекламодателей, полноценный рекламный кабинет будет создан в 2024 году.

«У партнера будет возможность запускать как уже существующие кэшбэк-механики или промокодные механики, а также охватные кампании с полноценной аналитикой, с рекомендациями с нашей стороны, с полным self-сервисом по документообороту и остальным моментам», – отметил Ямлиханов.

Свои конкурентным преимуществом в «Тинькофф» называют объем и качество данных о потребителях, а также уровень технологий для работы с этими данными.

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