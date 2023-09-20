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«Тинькофф» запустил «фабрику роботов» для общения с телефонными мошенниками

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Тинькофф» запустил фабрику человекоподобных роботов для борьбы с телефонными мошенниками. Боты будут удерживать злоумышленников на линии, чтобы те звонили как можно меньше. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе банка.

«Тинькофф» запустил «фабрику роботов» для общения с телефонными мошенниками

Роботы — часть проекта «Телефонный секретарь защитник Олег». Он по умолчанию может отвечать на звонки, если абонент не берет трубку, в том числе от спамеров. Если звонок поступит от мошенников, к разговору подключатся роботы.

Некоторые из персонажей «фабрики роботов»:
 
●     пожилой мужчина, который во время разговора ищет свои очки, чтобы лучше слышать;
●     молодая мама, которая пытается справиться с активным ребенком на детской площадке;
●     мужчина, выгуливающий свою собаку в парке;
●     уставший раздраженный мужчина за рулем.

Подключить телефонного секретаря могут абоненты всех сотовых операторов, даже если у них нет карты «Тинькофф». Роботы говорят голосами сотрудников банка, в озвучке также участвовали актеры дубляжа Петр Гланц (голос Дедпула) и Дарья Блохина.

Фото на обложке: Unsplash

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