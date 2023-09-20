«Тинькофф» запустил «фабрику роботов» для общения с телефонными мошенниками

«Тинькофф» запустил фабрику человекоподобных роботов для борьбы с телефонными мошенниками. Боты будут удерживать злоумышленников на линии, чтобы те звонили как можно меньше. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе банка.

Роботы — часть проекта «Телефонный секретарь защитник Олег». Он по умолчанию может отвечать на звонки, если абонент не берет трубку, в том числе от спамеров. Если звонок поступит от мошенников, к разговору подключатся роботы.

Некоторые из персонажей «фабрики роботов»:

● пожилой мужчина, который во время разговора ищет свои очки, чтобы лучше слышать;

● молодая мама, которая пытается справиться с активным ребенком на детской площадке;

● мужчина, выгуливающий свою собаку в парке;

● уставший раздраженный мужчина за рулем.

Подключить телефонного секретаря могут абоненты всех сотовых операторов, даже если у них нет карты «Тинькофф». Роботы говорят голосами сотрудников банка, в озвучке также участвовали актеры дубляжа Петр Гланц (голос Дедпула) и Дарья Блохина.

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