«Тинькофф» запустил «фабрику роботов» для общения с телефонными мошенниками

«Тинькофф» запустил фабрику человекоподобных роботов для борьбы с телефонными мошенниками. Боты будут удерживать злоумышленников на линии, чтобы те звонили как можно меньше. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе банка.
Роботы — часть проекта «Телефонный секретарь защитник Олег». Он по умолчанию может отвечать на звонки, если абонент не берет трубку, в том числе от спамеров. Если звонок поступит от мошенников, к разговору подключатся роботы.
Подключить телефонного секретаря могут абоненты всех сотовых операторов, даже если у них нет карты «Тинькофф». Роботы говорят голосами сотрудников банка, в озвучке также участвовали актеры дубляжа Петр Гланц (голос Дедпула) и Дарья Блохина.
Фото на обложке: Unsplash
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