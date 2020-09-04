«Тинькофф» запустил бесплатный сервис выплат самозанятым
«Тинькофф Бизнес» анонсировал сервис, который позволяет компаниям упростить и автоматизировать работу с самозанятыми. Как заявляют в «Тинькофф», сервис будет актуален для среднего и крупного бизнеса. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка.
Как заявляют в кредитной организации, сервис объединяет комплекс услуг «Тинькофф» и позволяет бизнесу решить вопросы по оформлению самозанятых и выплатам им.
С помощью сервиса можно:
- зарегистрировать физических лиц в качестве самозанятых в онлайне;
- оформить им банковские карты для получения выплат;
- организовать платежи в интерфейсе сервиса или по API с автоматической проверкой актуальности статуса каждого самозанятого;
- настроить автоматическую регистрацию доходов самозанятых в налоговой и выгрузку чеков в личном кабинете или по API.
В компании говорят, что сервис пригодится среднему и крупному бизнесу — курьерским службам, строительным компаниям, таксопаркам и агрегаторам такси, ритейлу и так далее.
Пользователи могут самостоятельно зарегистрироваться в качестве самозанятого в личном кабинете «Тинькофф». Бизнес-клиентам предлагается услуга по массовой регистрации самозанятых представителем банка, а также выдача карт самозанятым в офисе клиента.
Фото: olympuscat / Shutterstock
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