«Тинькофф» запустил продажи товаров под собственным брендом

«Тинькофф» начал продавать товары под собственным брендом. В онлайн-магазине можно купить одежду и различные аксессуары. Например, защитная маска для лица стоит 790 рублей, носки с логотипом «Тинькофф» – 590 рублей, олимпийка – 4690 рублей.

Об открытии онлайн-магазина товаров под собственным брендом сообщил руководитель отдела электронных коммуникаций «Тинькофф» Алексей Шуравин на своей странице в Facebook.

«Мы открыли магазин одежды и аксессуаров. Качество изделий соответствует качеству “Тинькофф”!», – написал Шуравин.

На сайте магазина указано, что «все предметы коллекции комбинируются как между собой, так и с любой вещью из вашего гардероба».

В «Тинькофф Shop» можно купить, например, худи по цене от 4490 рублей, олимпийки за 4690 рублей, поясные сумки, футболки, свитшоты, джоггеры. Также продаются защитные маски для лица с логотипом «Тинькофф» по 790 рублей за штуку, носки по 590 рублей за пару и светоотражающие варежки по 3690 рублей за пару.

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Фото: Tinkoff Shop