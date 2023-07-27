«Тинькофф» добавил опцию пополнения кошелька Steam. За услугу банк берет комиссию в размере 9% от суммы пополнения. Максимальная сумма перевода ограничена 14 тыс. рублей, пополнить кошелек могут только пользователи из России и Казахстана.

Геймеры получили возможность пополнять кошелек онлайн-сервиса Steam через банк «Тинькофф». Данная опция появилась в перечне услуг банка. Также на появление опции обратили внимание пользователи Steam на внутрисервисном форуме.

Пополнение кошелька доступно только для учетных записей пользователей из России и Казахстана. Перевести на кошелек можно сумму от 50 рублей до 14 тыс. рублей. Банк берет комиссию около 9% от суммы перевода.

Чтобы пополнить кошелек, пользователю нужно в мобильном приложении банка или в онлайн-сервисе ввести логин Steam и указать сумму.

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