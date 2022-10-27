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«Тинькофф» закрыл для физлиц исходящие SWIFT-переводы в Грузию и Белоруссию

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Тинькофф» перестал осуществлять исходящие SWIFT-переводы физических лиц в Грузию и Белоруссию. Теперь такие переводы доступны только в банки Узбекистана, Армении, Азербайджана и частично Китая.

«Тинькофф» закрыл для физлиц исходящие SWIFT-переводы в Грузию и Белоруссию

О введении ограничений на исходящие SWIFT-переводы для физлиц сообщается на сайте «Тинькофф».

Переводы не отправляют в Грузию и Белоруссию. Деньги по-прежнему можно перевести в некоторые банки Китая, Армении, Узбекистана и Азербайджана. Для последнего действует лимит – не менее $10 тысяч.

«Тинькофф» возобновил исходящие SWIFT-переводы в банки Грузии и Белоруссии 25 октября. В целом такие переводы ограничены банком с 6 июля из-за последствий санкций.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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