«Тинькофф» перестал осуществлять исходящие SWIFT-переводы физических лиц в Грузию и Белоруссию. Теперь такие переводы доступны только в банки Узбекистана, Армении, Азербайджана и частично Китая.

«Тинькофф» закрыл для физлиц исходящие SWIFT-переводы в Грузию и Белоруссию