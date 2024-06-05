Сначала было слово: «Тинькофф» сменил название на Т-Банк

«Тинькофф» обновил бренд: теперь кредитная организация называется Т-Банк. Смена названия — это новый этап развития бренда, говорится в сообщении «ТКС Холдинга».
Все продукты и сервисы с 5 июня работают под новыми названиями. До осени 2024 года компания поменяет дизайн карт, внешний вид банкоматов и оформление других элементов. В компании рассчитывают использовать букву «Т» для новых направлений бизнеса в России и будущих международных проектов.
Представители компании также подчеркнули, что онлайн-банк, приложение, карты, страхование и другие продукты будут работать как раньше.
Фото на обложке: Т-Банк
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