Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сначала было слово: «Тинькофф» сменил название на Т-Банк

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Тинькофф» обновил бренд: теперь кредитная организация называется Т-Банк. Смена названия — это новый этап развития бренда, говорится в сообщении «ТКС Холдинга».

Сначала было слово: «Тинькофф» сменил название на Т-Банк

Все продукты и сервисы с 5 июня работают под новыми названиями. До осени 2024 года компания поменяет дизайн карт, внешний вид банкоматов и оформление других элементов. В компании рассчитывают использовать букву «Т» для новых направлений бизнеса в России и будущих международных проектов.

Представители компании также подчеркнули, что онлайн-банк, приложение, карты, страхование и другие продукты будут работать как раньше.

Фото на обложке: Т-Банк

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Сбер» и «Тинькофф» объединят данные клиентов в своих приложениях
  2. 2 Школа Бизнеса от Тинькофф приглашает на фиаско-фест
  3. 3 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  4. 4 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ
  5. 5 «Тинькофф» организовал собственную стипендиальную программу для студентов

ВОЗМОЖНОСТИ

05 июня 2024

Лидеры цифровой трансформации

05 июня 2024

Дизайн-цех

06 июня 2024

Smart Social

Все ВОЗМОЖНОСТИ