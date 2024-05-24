«Тинькофф» намерен выкупить здание Центрального телеграфа в Москве под размещение университета

«Тинькофф» намерен выкупить здание Центрального телеграфа в Москве под размещение Центрального университета, узнали «Ведомости». Принципиальные договоренности по сделке уже достигнуты. Эксперты оценивают сделку в 25 млрд рублей за покупку здания, плюс около 12 млрд за реконструкцию помещений.
«Тинькофф» ведет переговоры с кипрской компанией Riverstretch Trading & Investments о покупке здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве. Принципиальные договоренности о сделке достигнуты, узнали «Ведомости».
«Тинькофф» намерен разместить в здании телеграфа Центральный университет. Его банк запустил в 2023 году совместно с 30 компаниями. На данный момент для университета арендованы более 14 тыс. кв. м. в бизнес-центре Ducat Place II в Москве.
Представитель «Тинькофф» сообщил RB.RU, что данная информация не соответствует действительности, не предоставив подробный комментарий к моменту публикации материала.
Здание Центрального телеграфа является памятником архитектуры. Общая площадь здания составляет 55 тыс. кв. м. В 2019 году структура «Ростелекома» продала большую часть помещений кипрской компании.
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