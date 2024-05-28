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«Тинькофф» запустил платформу для возврата средств за некачественный товар

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Тинькофф» запустил сервис для бесплатной помощи клиентам в оспаривании покупок у продавцов, ошибочных переводов и юридических консультаций. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе банка.

«Тинькофф» запустил платформу для возврата средств за некачественный товар

Клиенты в два клика смогут подать претензию в мобильном приложении, чтобы вернуть деньги.  Платформа «Тинькофф Возврат» работает в пяти направлениях:

  • Оспаривание покупок по карте с помощью чарджбэка;
  • «Опека Чека» — юридическая помощь для возврата денег за покупки по закону о защите прав потребителей;
  • Неуспешные операции в банкоматах;
  • Ошибочные переводы клиентам банков;
  • Мошеннические операции.

В сервис были добавлены сценарии возврата переводов, покупок по QR-коду или системе быстрых платежей, оплаты за подписки, страховых полисов и мошеннических покупок без предъявления карты.

Разработчики усилили платформу ИИ-технологиями, которые помогают на основе аномалий в транзакционном поведении клиента и анализа данных из открытых источников и закрытых баз предсказать обращение.

В банке отметили, что в 2023 году сервис работал в тестовом режиме: за это время с его помощью клиенты смогли оспорить 4,5 млн операций. Пользователям вернули более 5 млрд рублей.

Фото на обложке: Nikita Burdenkov / Shutterstock

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