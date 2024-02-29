Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Тинькофф» запустил обмен юаней в банкоматах

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Тинькофф» запустил обмен юаней в банкоматах Москвы, Петербурга, Волгограда, Иркутска и Сочи. На операции по покупке китайской валюты не распространяются ежемесячные ограничения по снятию наличных, передает ТАСС.

«Тинькофф» запустил обмен юаней в банкоматах

В октябре 2023 года «Тинькофф банк» разработал технологическое решение, которое позволяет клиентам покупать валюту в банкоматах со своего рублевого счета, они уже могут обменять рубли на доллары и евро. Курс и сумма покупки в рублях рассчитываются автоматически в день обмена валюты.

Фото на обложке: klevo / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Тинькофф» сообщил о появлении фейковых приложений банка в App Store
  2. 2 Школа Бизнеса от Тинькофф приглашает на фиаско-фест
  3. 3 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  4. 4 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ
  5. 5 «Тинькофф» организовал собственную стипендиальную программу для студентов

ВОЗМОЖНОСТИ

29 февраля 2024

ПРОФ-IT. Инновация

29 февраля 2024

Евразийский центр инноваций

29 февраля 2024

Стальное дерево

Все ВОЗМОЖНОСТИ