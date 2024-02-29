«Тинькофф» запустил обмен юаней в банкоматах Москвы, Петербурга, Волгограда, Иркутска и Сочи. На операции по покупке китайской валюты не распространяются ежемесячные ограничения по снятию наличных, передает ТАСС.
В октябре 2023 года «Тинькофф банк» разработал технологическое решение, которое позволяет клиентам покупать валюту в банкоматах со своего рублевого счета, они уже могут обменять рубли на доллары и евро. Курс и сумма покупки в рублях рассчитываются автоматически в день обмена валюты.
Фото на обложке: klevo /
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