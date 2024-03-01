Олег Тиньков объявил о закрытии благотворительного фонда из-за иноагентства

Олег Тиньков сообщил о закрытии благотворительного «Фонда семьи Тиньковых» из-за иноагентства. Он действовал с 2021 года. Минюст внес Тинькова в реестр в середине февраля.
Фонд занимался содействием развитию диагностики онкогематологических заболеваний, исследованиями, обучением медперсонала, а также запустил пилот по развитию технологий трансплантации в Челябинске.
Предприниматель сообщил, что его семья за время работы фонда вложила десятки миллионов долларов в закупку медоборудования по всей России, а также начала разработку регистра доноров костного мозга в стране.
Минюст 16 февраля 2024 года признал Олега Тинькова иностранным агентом. В ведомстве считают, что бизнесмен участвовал в создании материалов иноагентов и распространял недостоверные сведения о решении российских властей, а также выступал против спецоперации на Украине.
В апреле 2022 года Олег Тиньков публично выступил с критикой спецоперации на Украине. В «Тинькофф Банке» назвали опубликованный им пост «личным мнением» Тинькова. В октябре Олег Тиньков заявил, что выходит из российского гражданства.
Фото на обложке: RB / архив
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