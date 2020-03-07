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У Олега Тинькова обнаружилось гражданство Кипра

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

У находящегося в Великобритании под залогом главы «Тинькофф банка» Олега Тинькова есть гражданство Кипра. Об этом сообщает РБК.

У Олега Тинькова обнаружилось гражданство Кипра

По условиям залога Тиньков должен был сдать все имеющиеся у него паспорта, но какие именно, не сообщалось.

По материалам Вестминстерского магистратского суда, на которые ссылается издание, основатель «Тинькофф банка» должен передать российский и кипрский паспорта, а также документы о резидентстве в Италии.

Представитель Олега Тинькова отказался от комментариев.

Претензии Тинькову предъявила Налоговая служба США. Об этом 27 февраля сообщила сама TCS Group (в нее входит «Тинькофф банк») в раскрытии информации на Лондонской бирже, где торгуются бумаги компании.

Группа не разъяснила сути претензий, сообщив лишь, что дело касается разрешения потенциальных «налоговых вопросов». Слушания будут идти в Лондоне с февраля по апрель 2020 года. TCS отмечала, что «ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний Tinkoff Group».

Позднее британская газета Daily Express сообщила, что американские власти выдали предварительный ордер на арест Тинькова и 28 февраля он предстал перед Вестминстерским магистратским судом.

США обвиняют Тинькова в поддельном налоговом вычете и неполной декларации доходов за 2013 год. По данным издания, Тиньков остался на свободе, выплатив залог в размере £20 млн.

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