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Олег Тиньков рассказал о своем заболевании лейкемией
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Анастасия Марьина
Врачи поставили бизнесмену Олегу Тинькову диагноз «острая лейкемия», в настоящее время он прошел уже несколько курсов химиотерапии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Олега Тинькова.
Олег Тиньков рассказал о своем заболевании лейкемиейАнастасия Марьина
По словам бизнесмена, диагноз был поставлен ему еще в октябре, но он долго не хотел раскрывать его.
«Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — заявил Тиньков.
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