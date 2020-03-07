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Олег Тиньков рассказал о своем заболевании лейкемией

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Врачи поставили бизнесмену Олегу Тинькову диагноз «острая лейкемия», в настоящее время он прошел уже несколько курсов химиотерапии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Олега Тинькова.

Олег Тиньков рассказал о своем заболевании лейкемией
«Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — заявил Тиньков.
По словам бизнесмена, диагноз был поставлен ему еще в октябре, но он долго не хотел раскрывать его.

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