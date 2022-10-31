Олег Тиньков принял решение отказаться от российского гражданства

Олег Тиньков сообщил об отказе от российского гражданства, став пятым из богатейших бизнесменов РФ, принявших такое решение. Сегодня же стало известно об отказе от российского гражданства основателя Revolut Николая Сторонского.
Справку о выходе из гражданства РФ от 26 октября Олег Тиньков опубликовал в соцсети.
Тиньков написал, что больше не хочет ассоциироваться с Россией и призвал других бизнесменов последовать его примеру. Достоверной и подтвержденной информации о наличии у Олега Тинькова гражданства помимо российского в открытых источниках нет.
Олег Тиньков стал пятым из числа богатейших российских бизнесменов, отказавшихся от гражданства РФ после начала спецоперации на Украине. Сегодня же об отказе от гражданства сообщил основатель Revolut и британский подданный Николай Сторонский. Ранее стало известно об отказе от гражданства РФ Рубеном Варданяном (переехал в Армению), Юрием Мильнером (имеет израильский паспорт) и Тимуром Турловым (гражданин Казахстана).
Фото на обложке: elvistudio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Тинькофф» запустил собственный сервис по продаже автомобилей
- 2 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ
- 3 Какие нововведения для предпринимателей вступили в силу в октябре
- 4 Кадровый дефицит: что делать бизнесу, если сотрудников массово мобилизуют?
- 5 Состояние и перспективы нефтегазовой отрасли России: возможности для бизнеса в сфере ТЭК
ВОЗМОЖНОСТИ
31 октября 2022
31 октября 2022
31 октября 2022