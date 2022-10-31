Олег Тиньков принял решение отказаться от российского гражданства

Олег Тиньков сообщил об отказе от российского гражданства, став пятым из богатейших бизнесменов РФ, принявших такое решение. Сегодня же стало известно об отказе от российского гражданства основателя Revolut Николая Сторонского.

Справку о выходе из гражданства РФ от 26 октября Олег Тиньков опубликовал в соцсети.

Тиньков написал, что больше не хочет ассоциироваться с Россией и призвал других бизнесменов последовать его примеру. Достоверной и подтвержденной информации о наличии у Олега Тинькова гражданства помимо российского в открытых источниках нет.

Олег Тиньков стал пятым из числа богатейших российских бизнесменов, отказавшихся от гражданства РФ после начала спецоперации на Украине. Сегодня же об отказе от гражданства сообщил основатель Revolut и британский подданный Николай Сторонский. Ранее стало известно об отказе от гражданства РФ Рубеном Варданяном (переехал в Армению), Юрием Мильнером (имеет израильский паспорт) и Тимуром Турловым (гражданин Казахстана).

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