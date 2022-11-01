Тиньков заявил о «таинственном исчезновении» его поста о выходе из гражданства России

Он также заявил, что, помимо выхода из гражданства, начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф» у банка.

Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что его пост об отказе от российского гражданства, опубликованный вечером 31 октября, «таинственно исчез».

Пост основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова о выходе из российского гражданства пропал из Instagram (соцсетью владеет Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Мой вчерашний пост загадочно исчез. Наверное это кремлевские тролли», — написал Тиньков.

Бизнесмен подтвердил, что решил выйти из гражданства России, и добавил, что начинает «отзыв своего бренда "Тинькофф" из банка».

Представитель «Тинькофф» заявил RB.RU в ответ на запрос, что «все юридические права на бренд "Тинькофф" принадлежат банку».

Тиньков 31 октября сообщил о том, что принял решение отказаться от российского гражданства. В доказательство он опубликовал в Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской в РФ и внесена в перечень террористов) справку о выходе из гражданства, которая была выдана генконсульством России в Женеве 26 октября. На следующее утро эта публикация исчезла из Instagram Тинькова.

Предприниматель также написал, что больше не хочет ассоциироваться с Россией и призвал других бизнесменов последовать его примеру.

Тиньков родился в Кузбассе, с 1996 года был гражданином США, но в 2013 году отказался от гражданства этой страны. В 2020 году британский суд раскрыл данные о том, что у Тинькова имеется удостоверение личности Cypriot ID Card, которое выдается гражданам Кипра.

Олег Тиньков стал пятым из числа богатейших российских бизнесменов, отказавшихся от гражданства РФ после начала спецоперации на Украине. Накануе об отказе от гражданства сообщил основатель Revolut Николай Сторонский. Ранее от гражданства РФ также отказались Рубен Варданян, Юрий Мильнер и Тимур Турлов.

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