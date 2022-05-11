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Олег Тиньков продал российский сервис аренды недвижимости La Datcha

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Олег Тиньков продал свой сервис аренды недвижимости премиум-класса La Datcha. Конкретную цену, по которой был продан бизнес, Тиньков не назвал, но обозначил ее как «рыночную». В конце апреля Тиньков продал свою долю в TCS Group – его «заставили» это сделать.

Олег Тиньков продал российский сервис аренды недвижимости La Datcha

О продаже сервиса La Datcha Олег Тиньков рассказал в интервью Юрию Дудю (признан в России иностранным агентом). Тиньков не сказал, за какую конкретно сумму ушел его российский бизнес, но уточнил, что цена была «рыночной».

Сервис аренды недвижимости премиум-класса La Datcha Олег Тиньков основал в 2016 году. На момент сделки в него входили объекты в Астрахани, один незавершенный – на Камчатке, а также в других городах.

Олег Тиньков продолжает сдавать в аренду не российскую недвижимость, которой он владеет. По словам предпринимателя, этим бизнесом занимается его дочь, а сам он «туда не лезет».

В конце апреля Олег Тиньков продал 35% доли в TCS Group компании «Интеррос», которая принадлежит российскому бизнесмену Владимиру Потанину. Тиньков после сделки высказался, что его «заставили» это сделать. После начала военной операции на Украине Олег Тиньков опубликовал пост с критикой в отношении самого факта ее проведения.

Фото на обложке: kod

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