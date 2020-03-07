СМИ: Олег Тиньков за день потерял $400 млн
За минувшую пятницу Олег Тиньков потерял $400 млн. По итогам торгов на Лондонской бирже стоимость «Тинькофф» упала на 22,9%, до $17 за бумагу. Об этом сообщает Forbes.
Цена депозитарных расписок TCS Group (головная компания «Тинькофф») в течение дня падала до $14,86, при закрытии торгов были на отметке $17. Стоимость бумаг на IPO в 2013 году была выше вчерашней и составляла $17,5 за штуку.
В результате падения котировок состояние Тинькова сократилось за день на $400 млн, до $2,1 млрд.
По словам экспертов, инвесторы нервно отреагировали на новости вокруг Тинькова, также сыграло роль общее снижение на рынке.
Напомним, Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений, позже сам предприниматель заявил, что у него острая форма лейкемии.
Как развивались события:
- Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова в конце февраля. Бизнесмен выплатил £20 млн в качестве залога на время разбирательства в Великобритании с американской налоговой. Его обязали сдать все свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю.
- Минюст США обвинил Тинькова в сокрытии $1 млрд в активах и доходах при отказе от американского гражданства. Ведомство считает, что во время IPO в 2013 году стоимость акций TCS Group превысила $1 млрд. Сам предприниматель, по утверждению Минюста, подал недостоверную налоговую декларацию. В документе был указан доход менее $260 тысяч. В налоговой отчетности лица, отказавшегося от американского гражданства, значилось $330 тысяч. Теперь Тинькову грозит до шести лет тюрьмы.
- Тиньков рассказал, что врачи поставили ему диагноз «острая лейкемия». Он прошел уже несколько курсов химиотерапии.
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