СМИ: Олег Тиньков за день потерял $400 млн

За минувшую пятницу Олег Тиньков потерял $400 млн. По итогам торгов на Лондонской бирже стоимость «Тинькофф» упала на 22,9%, до $17 за бумагу. Об этом сообщает Forbes.

Цена депозитарных расписок TCS Group (головная компания «Тинькофф») в течение дня падала до $14,86, при закрытии торгов были на отметке $17. Стоимость бумаг на IPO в 2013 году была выше вчерашней и составляла $17,5 за штуку.

В результате падения котировок состояние Тинькова сократилось за день на $400 млн, до $2,1 млрд.

По словам экспертов, инвесторы нервно отреагировали на новости вокруг Тинькова, также сыграло роль общее снижение на рынке.

Напомним, Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений, позже сам предприниматель заявил, что у него острая форма лейкемии.

Как развивались события: