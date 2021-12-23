Тиньков заявил, что через 10 лет «Тинькофф банк» будет стоить $1 трлн

«Тинькофф банк» через 10 лет будет стоить $1 трлн, а в самое ближайшее время — $80 млрд. Об этом сообщил основатель банка Олег Тиньков на своей странице в Instagram в преддверии 15-летия своего главного бизнеса.

«Наша метафизика не понятна и непобедима? Потому что у нас свобода и здравый смысл, а не холуйство и величие! У нас нет владельцев и хозяев, у нас есть акционеры. И именно поэтому "Тинькофф банк" будет стоить $1 трлн через 10 лет. Запомните эти слова! $80 млрд будет уже очень скоро», — написал Олег Тиньков.

Рыночная капитализация TCS Group Holding PLC, которая объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф Страхование» и торгуется на Лондонской фондовой бирже, по состоянию на 23 декабря составляет $16,1 млрд. 8 ноября стоимость группы на Лондонской бирже поднималась до $23,24 млрд.

В банке заявляют, что в настоящее время обслуживают более 20 млн клиентов.

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Фото на обложке: Unsplash