Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы

Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит до шести лет тюрьмы США за сокрытие от налогов активов на $1 млрд. Минюст США считает, что во время проведения IPO в 2013 году стоимость акций TCS Group Тинькова превысила $1 млрд. Об этом сообщается на сайте министерства.

Тиньков был арестован на прошлой неделе в Лондоне по обвинению в подаче ложных налоговых деклараций.

В обвинительном заключении утверждается, что в результате IPO на Лондонской фондовой бирже в 2013 году предприниматель владел акциями TCS Group Holding PLC (головной компании «Тинькофф») на сумму более $1 млрд.

По данным Минюста, через три дня после IPO Тиньков отказался от гражданства США. Обладатель американского гражданства должен сообщать в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов и уплатить налог на такую ​​прибыль.

В результате, по утверждению Минюста, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию. В документе был указан доход менее $260 тысяч. В еще одном документе — налоговой отчетности лица, который отказался от американского гражданства, — было указано $330 тысяч (такая отчетность применяется для начисления налога на экспатриацию).

В случае признания виновным Тинькову грозит лишение свободы на срок до трех лет по каждому пункту, а также штрафы.

Напомним, Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова в конце февраля. Бизнесмен выплатил £20 млн в качестве залога на время разбирательства в Великобритании с американской налоговой. Его обязали сдать все свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю.

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