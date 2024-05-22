Директор по внутреннему аудиту МТС назвала типичные ошибки в выстраивании бизнес-процессов

Наталья Михеева, директор по внутреннему аудиту МТС, выделила распространенные ошибки в выстраивании процессов, из-за которых бизнес теряет эффективность. Эксперт рассказала, как их избежать и добиваться результатов с меньшими потерями.

Нередко вдохновляющие стратегические цели на верхнем уровне никак не связаны с операционной деятельностью — тем, что команда реально делает. В итоге результат работы конкретных людей не приближает компанию к достижению целей. Поэтому важно разбить поставленные цели на простые задачи, которые удобно оценить и выполнить. Тогда всем командам понятно, какой вклад конкретно они могут сделать в достижении стратегии. При этом важно непрерывно поддерживать коммуникацию на всех уровнях, чтобы не уходить от реальных задач.

Сюда можно также добавить неправильную мотивацию команды, то есть разнонаправленные, противоречащие друг другу показатели, на которые сотрудники не могут влиять, и отсутствие фокуса на конкретных целях. Если у компании ограниченные ресурсы, лучше сфокусироваться на главном показателе и его реализации, чем распыляться на исполнение всех.

Следующая ошибка — замалчивание и непонимание проблем, приукрашивание реальности. Это приводит к многомесячному топтанию на одном месте и неизбежному снижению эффективности. Ошибки — всегда источник информации, и умение управленца их фиксировать и анализировать может стать надежным инструментом для принятия правильных тактических решений.

В моменте оправдать бизнес-неудачи можно чем угодно. Но часто и внутри есть много возможностей для повышения эффективностей, которые не видно, если прикрываться внешними причинами. Отрицательный эффект от внешней среды может нивелировать устранение тормозящих, наслоившихся процессов, автоматизация, выстраивание четкой коммуникации внутри команды, сбор и аналитика данных.

Важно в поисках возможностей улучшения не ссылаться на «исторический сложившийся порядок» (как вариация — «мы 10 лет безрезультатно пытались»), потому что приложенные усилия и длительность не указывают на причину. Непонимание проблемы — вот что может мешать реализовывать улучшения.

Не стоит игнорировать этап исследований и проверки гипотез. Разработка продуктов, которые не нужны или потеряли актуальность, — известная проблема. В работе не стоит полагаться только на внутреннюю уверенность — надо четко понимать, над чем вы работаете, для кого и как измерить успех.

Также следует системно оцифровывать бизнес. Зрелая бизнес-модель, юнит-экономика и сквозные метрики — основа для принятия решений и важное конкурентное преимущество, которое позволяет быстрее находить точку приложения усилий и фокусироваться.

Трансформация — не одноразовая история, не проект, а постоянный процесс. Чтобы не потерять конкурентное преимущество, надо постоянно расти вверх. Регулярный мониторинг, усовершенствование и оптимизация должны быть встроены в рабочий процесс и стать правилом для повышения эффективности бизнеса.

Чтобы исключить лишние действия, используйте передовые инструменты анализа данных, отраслевые бенчмарки и другие источники. Трансформируйте результаты анализа в проекты по улучшению и реализуйте их. Важно понимать и принимать неизбежность ошибок и недостатков в работе и процессах, но готовность к изменениям станет залогом вашего долгосрочного успеха.

Фото на обложке: NicoElNino / Shutterstock