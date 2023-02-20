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Кому россияне оставляют больше всего чаевых — исследование

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Почти три четверти россиян привыкли оставлять в ресторанах и кафе чаевые, показало исследование сервиса SuperJob.

Кому россияне оставляют больше всего чаевых — исследование

Небольшую сумму в благодарность за обслуживание официантам оставляют 72% россиян. Треть из них делает это при каждом посещении заведения. Еще 39% обеспечивает чаевые время от времени.

Согласно опросу, водителям такси «на чай» дают 51% респондентов. Из них только 12% поступают так после каждой поездки, и 39% — лишь иногда.

Кроме того, россияне привыкли благодарить деньгами и работников служб доставки. Чаевые курьерам оставляют 44% опрошенных, 11% из них — каждый раз, еще 33% — время от времени. На вознаграждение могут рассчитывать и сотрудники салонов красоты, 39% посетителей таких заведений оставляют небольшую сумму поверх чека.

Каждый третий оставляет чаевые на заправках и автомойках (11% — всегда, 22% — иногда). Реже всего «на чай» дают служащим отелей: так поступает 30% опрошенных.
При этом именно работникам гостиничного сектора дают самые большие чаевые, в среднем они составляют 400 рублей. Официанты получают 275 рублей со стола, а мастера салонов красоты — 215. Средняя сумма чаевых для курьера — 120 рублей, для таксиста — 115, для сотрудника автомойки или заправки — 75 рублей.

Фото на обложке: Dejan Dundjerski / Shutterstock

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