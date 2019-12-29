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Разработчик решений в области накопления энергии Titan Power Solution привлек 200 млн рублей

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Российский производитель суперконденсаторов Titan Power Solution привлек 200 млн рублей от трех фондов — Дальневосточного фонда высоких технологий, фонда Digital Evolution Ventures и своего текущего акционера, фонда I2BF.

Об этом Rusbase рассказали в Дальневосточном фонде высоких технологий.

Разработчик решений в области накопления энергии Titan Power Solution привлек 200 млн рублей

Titan Power Solution — один из лидеров российского рынка в области разработки и производства устройств и решений на основе суперконденсаторов.

Суперконденсаторы — это электрохимические устройства большой емкости, которые применяются там, где необходимо испульское кратковременное выделение энергии, например, для пуска двигателя внутрненнего сгорания.

Системы гарантированного запуска двигателей внутреннего сгорания Titan Engine Start устанавливаются на автомобили российских и зарубежных производителей, в том числе на спецсерии УАЗ.

Привлеченные средства компания расширение существующих производственных мощностей, разработку новых продуктов и развитие бизнеса на Дальнем Востоке. 

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