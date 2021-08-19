Бизнес-омбудсмен Титов: в теневой экономике занято 30 млн россиян

Власти прилагают усилия для сокращения теневой экономики, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Для достижения этой цели бизнес-омбудсмен предложил ввести дополнительные налоговые и иные послабления, которые помогут легализации бизнеса.

«У нас 30 млн людей, которые в той или иной форме связаны с теневым оборотом. Это и теневая занятость, и финансовые операции, и частично — получающие зарплаты в конвертах», — передает ТАСС слова Титова

Бизнес-омбудсмен рассказал, что власти предпринимают меры для сокращения теневой экономики. В частности, в апреле 2020 года было принято решение снизить с 30 до 15% ставку страховых взносов для малого или среднего предпринимательства при превышении минимального размера оплаты труда. По его словам, эта мера привела к обелению рынка и, как следствие, к росту поступления НДФЛ, так как люди стали декларировать зарплаты.

Бизнес-омбудсмен предложил ввести дополнительные послабления налогового и иного характера, которые помогут легализации бизнеса в стране.

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