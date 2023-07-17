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TMT Investments запустил проект, предлагающий синдикатные сделки непрофильным инвесторам

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

TMT Investments запустил TMT Club — это отдельная компания, которая работает в плотном сотрудничестве с фондом. TMT Club предлагает инвесторам синдикатные сделки в стартапы, в которые входит сам фонд. 

TMT Investments запустил проект, предлагающий синдикатные сделки непрофильным инвесторам

Проект начал работать еще зимой, компания позволяет непрофильным инвесторам воспользоваться преимуществами крупного фонда. Это экспертиза, аналитическая работа, результаты DD (due diligence), а также условия входа и выхода из стартапов.

Минимальный порог инвестиций начинается с $10 тыс.

«В отличие от ряда конкурентов мы предлагаем исключительно сделки TMT Investments, что позволяет нашим инвесторам существенно снизить риски и в перспективе повторить результаты одного из самых успешных венчурных фондов в мире», — пояснили RB.RU в TMT Club.

Фото на обложке: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock

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