TMT Investments запустил проект, предлагающий синдикатные сделки непрофильным инвесторам

TMT Investments запустил TMT Club — это отдельная компания, которая работает в плотном сотрудничестве с фондом. TMT Club предлагает инвесторам синдикатные сделки в стартапы, в которые входит сам фонд.

Проект начал работать еще зимой, компания позволяет непрофильным инвесторам воспользоваться преимуществами крупного фонда. Это экспертиза, аналитическая работа, результаты DD (due diligence), а также условия входа и выхода из стартапов.

Минимальный порог инвестиций начинается с $10 тыс.

«В отличие от ряда конкурентов мы предлагаем исключительно сделки TMT Investments, что позволяет нашим инвесторам существенно снизить риски и в перспективе повторить результаты одного из самых успешных венчурных фондов в мире», — пояснили RB.RU в TMT Club.

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