TMT Investments вложил $640 тысяч в британский сервис для подбора персонала Hinterview
Венчурный фонд TMT Investments инвестировал 500 тысяч фунтов стерлингов (больше $646 тысяч) в британскую видеоплатформу Hinterview. Она помогает подбирать персонал и проводить собеседования. TMT Investments стал лид-инвестором раунда на 1,5 млн фунтов стерлингов ($1,9 млн). Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе фонда.
Сколько именно вложил TMT Investments и какую долю получил, не раскрывается.
Привлеченные инвестиции будут направлены на рост и усиление продукта компании.
Стартап Hinterview был запущен в 2015 году HR-специалистами Энди Симпсоном и Ричардом Маклареном.
Платформа позволяет записывать разговор, проводить опросники и сравнить ответы разных кандидатов на заданные вопросы, использовать субтитры, записывать видеопрезентацию о бренде.Фото: tomertu / Shutterstock
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