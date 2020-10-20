Венчурный фонд TMT Investments инвестировал 500 тысяч фунтов стерлингов (больше $646 тысяч) в британскую видеоплатформу Hinterview. Она помогает подбирать персонал и проводить собеседования. TMT Investments стал лид-инвестором раунда на 1,5 млн фунтов стерлингов ($1,9 млн). Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе фонда.

TMT Investments вложил $640 тысяч в британский сервис для подбора персонала Hinterview