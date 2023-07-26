TMT Investments инвестировал в нидерландского производителя смарт-визиток Mobilo

Нидерландский разработчик смарт-визиток привлек $4,1 млн от TMT Investments, deepWORK Capital и нескольких бизнес-ангелов. Об этом сообщил Tech.eu.

Финансирование поможет обновить и упростить обмен контактными данными в сети, а также интегрировать искусственный интеллект, чтобы автоматизировать задачи и превратить случайные встречи в возможности для привлечения потенциальных клиентов.

Mobilo — производитель смарт-визиток для команд и частных компаний в качестве альтернативы бумажным визитным карточкам. При контакте со смартфоном цифровая карта позволяет перейти на личную страницу владельца визитки, или пройти по ссылке на сайт компании и ознакомиться с презентацией проекта или информацией о продажах товара.

Смарт-карты также доступны для участия в виртуальных мероприятиях. По собственным данным компании, уже более 25 тыс. компаний перешли с бумажных на смарт-визитки.

Фото на обложке: Mobilo