TMT Investments вложился в fintech-стартап Outfund

Венчурный фонд TMT Investments вложился в fintech-компанию Outfund . Лид-инвестором раунда выступил Fuel Ventures. Соинвестором стала венчурная компания Force Over Mass. Сумма раунда составила 37 млн фунтов стерлингов, включая заемный и акционерный капитал. Об этом Rusbase сообщил представитель TMT Investments.

Полученные средства планируется направить на создание новых продуктов, таких как оборотный капитал и кредитные линии. Также в следующие 12 месяцев Outfund обязуется прокредитовать свыше 100 млн фунтов стерлингов в более чем 5 тысяч предприятий, увеличив свой лимит кредитования до 2 млн фунтов стерлингов.

Outfund предоставляет предпринимателям альтернативный канал финансирования. С его помощью онлайн-компании могут получить средства в кредит, предоставив расчеты по прибыли. По заявлению стартапа, условия предоставления займов в Outfund более гибкие, а процедуры выдачи быстрее, чем в традиционных банках.

Согласно технологии Outfund, решение о кредитовании принимается исключительно на основе данных о доходах и результатах деятельности бизнесов. Алгоритм стартапа извлекает информацию из нескольких источников, чтобы определить, как работает компания.

Отмечается, что обычно предпринимателям предлагается от 10 тысяч фунтов стерлингов с длительными сроками погашения кредита и фиксированной комиссией.

Услугами Outfund могут воспользоваться предприятия, которые принимают онлайн-платежи, имеют ежемесячный оборот не менее 10 тысяч фунтов стерлингов и ведут коммерческую деятельность в течение, как минимум, 6 месяцев.

«Отличный продукт и исключительная команда Outfund меняют рынок банковского кредитования. Новый раунд поможет компании развиваться еще быстрее. Мы рады поддержать Outfund», — комментирует сооснователь и управляющий партнер TMT Investments Артем Инютин.

Outfund была основана в 2017 году Дэниелом Липински. Ранее предприниматель основал и затем продал логистическую платформу ParcelBright.