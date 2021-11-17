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Банки допустили отказ от комиссий за переводы с карты на карту Visa по номеру телефона

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

МКБ, «Зенит», «Открытие», «Санкт-Петербург» и «Дом.рф» допустили обнуление тарифов за переводы с карты на карту Visa по номеру телефона.

Банки допустили отказ от комиссий за переводы с карты на карту Visa по номеру телефона

Со следующего года платежная система планирует обнулить тарифы на перечисления по номеру телефона через собственный сервис Visa Alias, но решение о стоимости операции остается за банками.

В МКБ и «Зените» заявили «Известиям», что рассмотрят оптимизацию тарифной политики, а в банках «Открытие», «Санкт-Петербург» и ДОМ.РФ допускают обнуление тарифов за этот вид операции.

Эксперты сомневаются, что кредитные организации будут предоставлять свои услуги полностью бесплатно. Для крупных банков комиссионные доходы — значительная часть бизнеса. Рынок вполне может побудить всех крупных игроков со временем снизить или отменить такие комиссии.

Сейчас с помощью Visa Alias можно проводить операции по картам Visa и Mastercard более 50 российских банков-участников. Для перевода участникам достаточно быть подключенным к этому сервису и знать номер мобильного телефона получателя средств.

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Фото на обложке: LookerStudio / Shutterstock

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