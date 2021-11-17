Банки допустили отказ от комиссий за переводы с карты на карту Visa по номеру телефона

МКБ, «Зенит», «Открытие», «Санкт-Петербург» и «Дом.рф» допустили обнуление тарифов за переводы с карты на карту Visa по номеру телефона.
Со следующего года платежная система планирует обнулить тарифы на перечисления по номеру телефона через собственный сервис Visa Alias, но решение о стоимости операции остается за банками.
В МКБ и «Зените» заявили «Известиям», что рассмотрят оптимизацию тарифной политики, а в банках «Открытие», «Санкт-Петербург» и ДОМ.РФ допускают обнуление тарифов за этот вид операции.
Эксперты сомневаются, что кредитные организации будут предоставлять свои услуги полностью бесплатно. Для крупных банков комиссионные доходы — значительная часть бизнеса. Рынок вполне может побудить всех крупных игроков со временем снизить или отменить такие комиссии.
Сейчас с помощью Visa Alias можно проводить операции по картам Visa и Mastercard более 50 российских банков-участников. Для перевода участникам достаточно быть подключенным к этому сервису и знать номер мобильного телефона получателя средств.
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Фото на обложке: LookerStudio /
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