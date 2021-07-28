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Производители сигарет в России могут остановить их выпуск из-за ограничений Россельхознадзора

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Производители сигарет в России British American Tobacco, JTI, Philip Morris и Imperial Tobacco могут остановить выпуск продукции из-за нехватки сырья. Причина — запрет Россельхознадзора на импорт табака из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави в связи с обнаружением в партиях мухи-горбатки. 

Производители сигарет в России могут остановить их выпуск из-за ограничений Россельхознадзора

Табак из этих стран используется в более чем 90% смесей в России, а его замена невозможна без искажения рецептов. Однако регулятор не готов снимать запрет без гарантий иностранных фитосанитарных ведомств, с которыми уже ведет переговоры, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо исполнительного директора совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуарда Воронцова в адрес премьера Михаила Мишустина.

Он сообщил, что обращается в правительство от лица компании BAT (марки Dunhill, Kent, Pall Mall), JTI (Winston, Camel) и Philip Morris (PMI; Marlboro, Parliament). В Imperial Tobacco (марки Davidoff, West) сообщили, что разделяют риски и опасения, изложенные в письме.

 Россельхознадзор 16 июля ввел временные ограничения на ввоз в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави в связи с выявлением многоядной мухи-горбатки. Но, уточняется в письме, этот вредитель неспецифичен для табака, а в основном распространяется через фрукты и продукты животного происхождения.

Сорта этого табака невозможно выращивать в России, СНГ и большинстве других стран мира, следовательно, заменить поставки нечем, утверждает Эдуард Воронцов. Запрет приведет к «неминуемой остановке» табачной промышленности в России, прекратится поступление основного объема сигарет, а компании будут вынуждены отправить в «вынужденные» отпуска десятки тысяч человек. В результате, предупреждают участники рынка, значительных поступлений лишатся и бюджеты — в 2020 году налоговые отчисления отрасли превысили 730 млрд рублей.

По данным источника издания в отрасли, в ближайшие два дня должна состояться встреча производителей табачной продукции и импортеров сырья с регуляторами, где планируется обсудить проведение прямых консультаций между Россельхознадзором и национальными службами пяти стран, улучшение контроля за обработкой контейнеров и мест их складирования в портах отгрузки и одобрение технологии обеззараживания сырья на территории РФ методом заморозки в случае обнаружения карантинных объектов.

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Фото: fongbeerredhot / Shutterstock

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