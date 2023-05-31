Производитель шоколада Toblerone решил зарегистрировать бренд мясных деликатесов

Компания «Крафт фудс швайц холдинг ГмбХ», занимающаяся производством шоколада Toblerone, подала заявку на регистрацию бренда мясных деликатесов. «Тоблерон» распространяется также на мясные деликатесы и безалкогольные напитки, узнали «Ведомости».
Эксперты сомневаются, что компания станет выпускать мясные деликатесы под брендом «Тоблерон». Они предполагают, что действия производителя скорее направлены на защиту товарного знака от третьих лиц.
Ранее мясоперерабатывающий завод «Ремит» подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Тоблерон». Предприятие планировало выпускать под этой маркой колбасу «треугольной формы».
Сейчас представитель завода говорит, что «компания не будет предпринимать никаких мер в связи с появлением заявки от правообладателя товарного знака».
Фото на обложке: Unsplash
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