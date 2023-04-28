МТС будет взимать плату за раздачу интернета

Мобильный оператор МТС стал оповещать абонентов о платной раздаче интернета с их устройств. При каждом включении «точки доступа» у пользователей будет активироваться спецпакет интернета за 49 рублей.

В сообщении говорится, что опция действует для тех абонентов, у кого подключены пакеты с безлимитным интернетом, и касается она передачи трафика по WiFi, USB и Bluetooth, узнали «Ведомости».

По словам представителя оператора, новые условия раздачи в 50 ГБ коснутся «ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволят более выгодно раздавать трафик».

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева назвала такое изменение условий тарификации «скрытым повышением тарифов, поскольку использование интернета в рамках оплаченного пакета может осуществляться любым способом».

Она добавила, что если оператор направил в ФАС уведомление о планах ввести платную раздачу интернета и в этом нет превышения уровня инфляции, то его действия обоснованны.

ФАС обращения пока не получила. Служба дополнительно изучит вопрос, есть ли в действиях МТС нарушение антимонопольного законодательства.

Фото на обложке: МТС