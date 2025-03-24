«Точка» и «Акселератор ФРИИ» запустят инвестиционный конвейер для стартапов

Банк для предпринимателей «Точка» совместно с «Акселератором ФРИИ» создадут программу для конвейерного инвестирования в стартапы с выручкой от 20 млн рублей, которые работают в сферах электронной коммерции, финтеха, логистики и маркетинга. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Акселератора ФРИИ».

Условия программы. В рамках проекта «Точка» намерена вложить до 500 млн рублей в каждый стартап, который кредитная организация сочтет подходящим для партнерства. Точное число таких стартапов пока не определено и будет зависеть от количества предложений, привлекательности инвестиционной идеи и перспектив самого стартапа, заявили в «Точке».

Конвейерный формат будет запущен в марте этого года, срок от подачи заявки до окончательного решения составит не более четырех недель, подчеркнул представитель акселератора. Такой подход существенно увеличивает вероятность масштабирования для стартапов, отметила глава направления инвестиций «Акселератора ФРИИ» Анастасия Демидова.

Зачем это «Точке»? Для «Точки» работа со стартапами — это взаимовыгодное сотрудничество: основатели получают ресурсы для ускорения роста, а «Точка» развивает свою экосистему, предлагая новые решения для бизнеса, пояснил представитель кредитной организации. Гендиректор банка Андрей Завадских добавил, что «Точка» планирует стать стратегическим партнером и создавать условия для совместного развития инновационных идей.

В конце 2024 года «Точка» расширила свою экосистему, совершив ряд крупных сделок. Например, в декабре банк приобрел 70% сервиса для оплаты счетов и перевода чаевых Kleek, а в ноябре купил сервис облачной кассы Digitalkassa.

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