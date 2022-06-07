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«Иннополис» и банк «Точка» запустили акселератор с инвестфондом объемом 500 млн рублей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Иннополис» и банк «Точка» запустили акселератор для технологических стартапов с инвестиционным фондом объемом 500 млн рублей. К участию приглашаются проекты на разных стадиях развития, в первую очередь будут рассматриваться решения из сфер HRTech, EdTech и международной логистики.

«Иннополис» и банк «Точка» запустили акселератор с инвестфондом объемом 500 млн рублей

Заявки принимаются до конца июня, сообщается на сайте акселератора.

Кандидаты на участие в акселераторе должны иметь «уникальное IT-решение». Приглашаются проекты на разных стадиях развития: идея и оценка time-to-market решения, MVP (минимально жизнеспособный продукт).

В первую очередь организаторы будут рассматривать заявки от стартапов в сферах EdTech, HRTech, International Supply Chain (международная логистика).

«Если ваш продукт не подходит под эти направления, но решает проблемы бизнеса, все равно присылайте заявку», – говорится на сайте проекта. 

Участники акселератора смогут развить свое решение на клиентской базе банка «Точка», получить до 200 тысяч рублей на продвижение, помощь наставников. «Точка» заявила о готовности инвестировать в лучшие проекты до 500 млн рублей.

Итоги акселератора планируют подвести в ноябре.

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Фото на обложке: Nobody_man / Shutterstock

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