«Иннополис» и банк «Точка» запустили акселератор с инвестфондом объемом 500 млн рублей

«Иннополис» и банк «Точка» запустили акселератор для технологических стартапов с инвестиционным фондом объемом 500 млн рублей. К участию приглашаются проекты на разных стадиях развития, в первую очередь будут рассматриваться решения из сфер HRTech, EdTech и международной логистики.
Заявки принимаются до конца июня, сообщается на сайте акселератора.
Кандидаты на участие в акселераторе должны иметь «уникальное IT-решение». Приглашаются проекты на разных стадиях развития: идея и оценка time-to-market решения, MVP (минимально жизнеспособный продукт).
В первую очередь организаторы будут рассматривать заявки от стартапов в сферах EdTech, HRTech, International Supply Chain (международная логистика).
«Если ваш продукт не подходит под эти направления, но решает проблемы бизнеса, все равно присылайте заявку», – говорится на сайте проекта.
Участники акселератора смогут развить свое решение на клиентской базе банка «Точка», получить до 200 тысяч рублей на продвижение, помощь наставников. «Точка» заявила о готовности инвестировать в лучшие проекты до 500 млн рублей.
Итоги акселератора планируют подвести в ноябре.
Фото на обложке: Nobody_man /
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10 июня 2022