В Набережных Челнах откроется первая в России виртуальная «Точка кипения»

18 июня «ИТ-парк» в Набережных Челнах при поддержке Агентства стратегических инициатив откроют виртуальное пространство коллективной работы «Точка кипения – Набережные Челны».

Основные направления «Точки кипения»:

развитие человеческого капитала и компетенций будущего;

электрокары и беспилотный транспорт;

индустрия 4.0 и методы Lean, WCM в производственной парадигме будущего;

вызовы цифровой трансформации.

В виртуальном пространстве будут проводиться мастер-классы от экспертов и презентации лучших практик реализации проектов.

В мероприятии онлайн-открытия ожидается участие:

Дмитрий Песков, представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив;

Айрат Хайрулли, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

Антон Грачев, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»;

Руслан Шагалеев, мэр г. Иннополис;

Булат Замалиев, уполномоченный по вопросам искусственного интеллекта в Татарстане;

Алексей Боровков, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, руководителя Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии», лидера-соруководителя рабочей группы «Технет»;

Даниэле Кастилия, директор по стратегии и развитию бизнеса международной компании AGC Glass Europe.

Регистрация на онлайн-открытие доступна на сайте.