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В Набережных Челнах откроется первая в России виртуальная «Точка кипения»

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

18 июня «ИТ-парк» в Набережных Челнах при поддержке Агентства стратегических инициатив откроют виртуальное пространство коллективной работы «Точка кипения – Набережные Челны».

В Набережных Челнах откроется первая в России виртуальная «Точка кипения»

 Основные направления «Точки кипения»:

  • развитие человеческого капитала и компетенций будущего;
  • электрокары и беспилотный транспорт;
  • индустрия 4.0 и методы Lean, WCM в производственной парадигме будущего;
  • вызовы цифровой трансформации.

В виртуальном пространстве будут проводиться мастер-классы от экспертов и презентации лучших практик реализации проектов. 

В мероприятии онлайн-открытия ожидается участие: 

  • Дмитрий Песков, представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив;
  • Айрат Хайрулли, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
  • Антон Грачев, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»;
  • Руслан Шагалеев, мэр г. Иннополис;
  • Булат Замалиев, уполномоченный по вопросам искусственного интеллекта в Татарстане; 
  • Алексей Боровков, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, руководителя Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии», лидера-соруководителя рабочей группы «Технет»;
  • Даниэле Кастилия, директор по стратегии и развитию бизнеса международной компании AGC Glass Europe.

Регистрация на онлайн-открытие доступна на сайте

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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