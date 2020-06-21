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В Набережных Челнах откроется первая в России виртуальная «Точка кипения»
Новости
Юлиана Трегуб
18 июня «ИТ-парк» в Набережных Челнах при поддержке Агентства стратегических инициатив откроют виртуальное пространство коллективной работы «Точка кипения – Набережные Челны».
В Набережных Челнах откроется первая в России виртуальная «Точка кипения»Юлиана Трегуб
Основные направления «Точки кипения»:
- развитие человеческого капитала и компетенций будущего;
- электрокары и беспилотный транспорт;
- индустрия 4.0 и методы Lean, WCM в производственной парадигме будущего;
- вызовы цифровой трансформации.
В виртуальном пространстве будут проводиться мастер-классы от экспертов и презентации лучших практик реализации проектов.
В мероприятии онлайн-открытия ожидается участие:
- Дмитрий Песков, представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив;
- Айрат Хайрулли, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
- Антон Грачев, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»;
- Руслан Шагалеев, мэр г. Иннополис;
- Булат Замалиев, уполномоченный по вопросам искусственного интеллекта в Татарстане;
- Алексей Боровков, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, руководителя Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии», лидера-соруководителя рабочей группы «Технет»;
- Даниэле Кастилия, директор по стратегии и развитию бизнеса международной компании AGC Glass Europe.
Регистрация на онлайн-открытие доступна на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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