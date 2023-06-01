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«Точка» внедрила ML-модель для считывания эмоций клиента в диалоге с банком

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банк «Точка» внедрил ML-модель на основе ИИ для считывания эмоций клиента в диалоге с сотрудниками. Она указывает на негативное, положительное или негативное настроение клиента и помогает банку оперативнее решать вопросы.

«Точка» внедрила ML-модель для считывания эмоций клиента в диалоге с банком

Банк «Точка» начал применять технологии искусственного интеллекта в работе с клиентами. Организация внедрила ML-модель, которая отслеживает эмоции человека и помогает сотрудникам грамотнее и оперативнее решать поставленные задачи. Об этом RB.RU сообщил представитель банка «Точка».

ML-модель следит за эмоциями клиента и указывает сотруднику на негатив, позитив или нейтральное отношение с его стороны. ИИ отслеживает настроение клиента во время всей беседы, опираясь на контекст и эмоционально окрашенные слова, рассказали в «Точке».

«В скором времени ML-модель будет распознавать и голос клиента. Это поможет нам уловить даже “легкий холодок”, исходящий от человека, чтобы найти к нему индивидуальный подход», – отметил руководитель направления «Общение с клиентом» в банке «Точка» Антон Шилин.   

Внедрение модели уже дало результаты – количество диалогов, которые начались с беспокойства, но закончились на позитивной ноте, выросло на 20%.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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