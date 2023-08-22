В «Точке» появилась опция пополнения оборотных средств без ухода в минус

В банке для предпринимателей и предприятий «Точка» появилась новая опция, она позволяет использовать средства, когда это потребуется, и не уходить при этом в минус, рассказали в пресс-службе.
Возобновляемая линия— это инструмент, который позволяет бизнесу пополнять собственные оборотные средства при необходимости. При этом выплата денег производится траншами в пределах лимита задолженности.
Невозобновляемая линия позволяет тратить средства из одобренного лимита. А с новой опцией предприниматель сможет вернуть их обратно, поддерживая уровень доступных средств.
«Если у предпринимателя лимит в возобновляемой линии — 500 тыс. рублей и он взял 100 тыс., то его лимит сократился до 400 тыс. рублей. Но когда он вернет эти деньги, то его лимит снова составит полмиллиона рублей. При невозобновляемой линии лимит не восстанавливается», — рассказывает руководитель сервиса Ангелина Крашенинникова.
Опция пригодится в ситуациях, когда в ближайшее время предстоят траты на бизнес, но нет точного понимания, когда потребуется вернуть деньги.
Услуга доступна клиентам «Точки», которые запустили бизнес более трех месяцев назад.
Минимальный лимит возобновляемой линии — 50 тыс. рублей, максимальный — до 15% от оборотов конкретного бизнеса: платежи от контрагента, зачисления по эквайрингу и прочее.
Процентная ставка при возобновляемой линии — 20% годовых. Период погашения — 30 календарных дней, а срок предоставления линии — 12 месяцев. Комиссия за выданную сумму составляет 0,5% от ее объема.
Фото на обложке: Pormezz /
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