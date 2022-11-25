Алгоритмы «Яндекс Go» стали предлагать выгодную точку высадки из такси, чтобы сэкономить время и деньги за поездку. Альтернативу покажут только при условии, что дойти до точки можно примерно за 8 минут. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Яндекс Go» поможет в целях экономии времени и денег выбрать выгодную точку завершения поездки