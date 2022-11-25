«Яндекс Go» поможет в целях экономии времени и денег выбрать выгодную точку завершения поездки

Алгоритмы «Яндекс Go» стали предлагать выгодную точку высадки из такси, чтобы сэкономить время и деньги за поездку. Альтернативу покажут только при условии, что дойти до точки можно примерно за 8 минут. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
Стоимость поездки при этом снизится в среднем на 10%. От предложения всегда можно отказаться, если идти пешком неудобно.
Сервис будет предлагать альтернативные точки высадки, если поездка ночная, заказ оформлен для другого человека или место назначения – аэропорт или вокзал, а значит пассажир может ехать с тяжелыми сумками.
Фото на обложке: BestPhotoPlus /
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